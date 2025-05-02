Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, заявил Рубио

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — сказал он.
По словам главы Госдепа, США не оставляют попыток добиться урегулирования украинского конфликта, При этом он почеркнул, что позиции Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта пока слишком далеки.
Тем не менее, принимать решение относительно того, куда двигаться дальше, будет президент США Дональд Трамп, пояснил Рубио.
Ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
В марте американский госсекретарь заявлял, что США считают очевидным, что Украине будет «очень сложно» вернуться к границам 2014 года.
Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе этого года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».