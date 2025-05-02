Спецпредставитель Путина: РФ готова содействовать талибам в борьбе с терроризмом

Он отметил, что решение Верховного суда Российской Федерации о временной отмене запрета на деятельность движения «Талибан» устранило юридические препятствия для установления полноценного сотрудничества с властями в Кабуле. В том числе, это распространяется и на сферу борьбы с террористическими угрозами.