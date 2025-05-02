Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за проблем с финансированием

ООН изучает вариант проведения масштабной реформы своей структуры из-за проблем с финансированием, сообщило агентство Reuters со ссылкой на меморандум, подготовленный рабочей группой генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.
В рамках инициативы предлагается объединить подразделения в четыре основных направления: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. В частности, авторы документа считают, что ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирная продовольственная программа и Управление по делам беженцев должны стать единой гуманитарной структурой.
Кроме того, в агентствах ООН планируется сократить дублирующие функции и провести оптимизацию штата, в том числе с переводом части сотрудников из Женевы и Нью-Йорка в другие города, где затраты на их содержание будут меньше.
В публикации говорится, что США, которые являются основным источником финансирования ООН, задолжали $1,5 млрд в рамках отчислений в регулярный бюджет и $1,2 млрд на поддержку миротворческих миссий. Отмечается, что это уже привело к сокращениям в ряде структур.
Генсек ООН назвал меры, представленные в меморандуме, ответом на «фрагментированные структуры и бюрократию» в организации. Планируется, что окончательные предложения по реструктуризации будут представлены до 16 мая.
Напомним, в конце апреля представитель организации Управления ООН по делам беженцев в США Каролина Линдхольм Биллинг проинформировала, что агентство сократило программы помощи для украинским беженцам, прибывшим на американскую территорию. Она назвала причиной такого шага прекращение финансирования со стороны США и других западных доноров.