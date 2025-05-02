Трамп объявил 8 мая Днем победы

«Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День Победы, но мы, безусловно, сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Настоящим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.