Туск: Жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику

«В мировую политику возвращаются неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — посетовал Туск.
В связи с этим Туск заявил о намерениях создать более благоприятные условия для работы польских предприятий на внутреннем рынке.
«Экономический национализм — в этом нет ничего плохого», — заявил премьер-министр.
Ранее Дональд Туск озвучил сроки возможного начала военного конфликта с Россией. По словам политика, армии двух стран схлестнутся уже через три-четыре года. В связи с этим Варшава планирует значительно усилить свою обороноспособность и увеличить численность армии до полумиллиона человек.