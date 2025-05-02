Туск: Жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику

Ранее Дональд Туск озвучил сроки возможного начала военного конфликта с Россией. По словам политика, армии двух стран схлестнутся уже через три-четыре года. В связи с этим Варшава планирует значительно усилить свою обороноспособность и увеличить численность армии до полумиллиона человек.