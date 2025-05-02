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Туск: Жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику

Польский премьер Дональд Туск заявил о возвращении в глобальную политику жестокости и эгоизма. Своё мнение на этот счёт глава кабмина республики выразил в телеобращении к нации, назвав наступившие время трудными.

Источник: Life.ru

«В мировую политику возвращаются неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — посетовал Туск.

В связи с этим Туск заявил о намерениях создать более благоприятные условия для работы польских предприятий на внутреннем рынке.

«Экономический национализм — в этом нет ничего плохого», — заявил премьер-министр.

Ранее Дональд Туск озвучил сроки возможного начала военного конфликта с Россией. По словам политика, армии двух стран схлестнутся уже через три-четыре года. В связи с этим Варшава планирует значительно усилить свою обороноспособность и увеличить численность армии до полумиллиона человек.