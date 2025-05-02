Президент США Дональд Трамп объявил Днем Победы во Второй мировой войне 8 мая. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом американский президент заявил об исключительной роли США в борьбе с гитлеровским фашизмом, подчеркнув, что США сделали для победы «намного больше других стран».
Трамп добавил, что Первую мировую войну также выиграли Соединенные Штаты.
«Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой», — написал Трамп, предложив отмечать эти даты регулярно.
«Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству», — добавил Трамп.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уверенно заявил, что, несмотря на все заявления и угрозы, идущие со стороны Киева, парад Победы 9 мая 2025 года в Москве состоится.
Тем временем президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на критику и угрозы со стороны представителей Европейского союза.