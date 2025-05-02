Тайна сделки: эксперты сказали, что Зеленский дал Трампу вместе с ресурсами

«Во-первых, есть четкая позиция России в отношении легитимности Зеленского. Вероятно, Трамп проконсультировался по этому вопросу у своей команды юристов, которые выразили сомнения, поскольку его срок закончился. Сам Трамп также говорил о необходимости выборов на Украине. После скандала в Белом доме он (Зеленский — ред.) стал Трампу еще и противен. Он не очень хочет с ним разговаривать. Когда Трамп понял, что Зеленский недоговороспособен и есть сомнения в легитимности, провели юридические консультации, кто еще может подписать… В результате Трамп обошел Зеленского, как человека ему неприятного», — объяснил Олейник.