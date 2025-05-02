Тайна сделки: эксперты сказали, что Зеленский дал Трампу вместе с ресурсами

Сделка по ископаемым, которую заключили США и Украина, вызывает много вопросов. Как пишет газета The Washington Post, никто не знает реальную ценность украинских редкоземельных металлов и не может определить, какие затраты потребуются для их добычи. Чем может обернуться это соглашение для его участников, рассказали aif.ru эксперты.
Украина разорена, США будет долго искать что-то ценное.
Основные объекты инфраструктуры и лицензии на разработку недр на Украине уже давно принадлежат частным лицам, отметил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Есть такое выражение “а поутру они проснулись”, когда американцы увидят, что все уже принадлежит другим, в частности, украинским олигархам, которым давно уже выданы лицензии и их отобрать просто так невозможно. Тем более, что в этой суматохе украинские олигархи уже вступили в деловые контакты с иностранными компаниями для того, чтобы укрепить свои юридические позиции. Попробуйте забрать лицензии на литий, на добычу алюминия, титана и так далее. Это судебная волокита», — рассказал он.
По мнению Олейника, иностранные компании уже могли зайти на Украину по столетнему договору с Великобританией.
«Вот тогда американцы увидят, а что осталось им. Я думаю, что они будут удивлены тем, что им предлагают то, что находится, например, на территории, подконтрольной России», — подчеркнул он.
Трамп заключил с Украиной сделку ради личного пиара.
Причиной заключения сделки могло стать желание Трампа объявить об этом, считает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«Этот договор, судя по имеющейся информации, был заключен Трампом только для того, чтобы объявить о том, что он заключил сделку и хоть что-то продемонстрировать, не особо вникая в суть соглашения. То, что эта сделка ничего не принесет США, становится очевидно», — объяснил свою позицию Царев.
По его словам, на Украине все, что было ликвидно, давно разобрано или украинскими олигархами, или иностранными компаниями.
«Если даже не осваивается сейчас, то лицензия уже на руках. То есть для того, чтобы получить какую-то прибыль с Украины, Соединенным Штатам надо будет вложить гигантские суммы, причем в самые нерентабельные разработки», — добавил он.
Зеленского в последний момент вывели из подписания сделки.
В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил несколько причин, по которым Зеленского вывели из подписания соглашения.
«Во-первых, есть четкая позиция России в отношении легитимности Зеленского. Вероятно, Трамп проконсультировался по этому вопросу у своей команды юристов, которые выразили сомнения, поскольку его срок закончился. Сам Трамп также говорил о необходимости выборов на Украине. После скандала в Белом доме он (Зеленский — ред.) стал Трампу еще и противен. Он не очень хочет с ним разговаривать. Когда Трамп понял, что Зеленский недоговороспособен и есть сомнения в легитимности, провели юридические консультации, кто еще может подписать… В результате Трамп обошел Зеленского, как человека ему неприятного», — объяснил Олейник.