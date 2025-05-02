Мирошник: ЕСПЧ дал фундамент для наказания виновных в трагедии в Одессе

Решение ЕСПЧ дает фундамент для привлечения к ответственности киевских властей, считает Мирошник (архивное фото).
Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), установившее ответственность украинских властей за непринятие мер по предотвращению актов насилия во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, формирует юридическую основу для возможного привлечения к ответственности как бывших, так и действующих представителей киевского руководства. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Спустя только 11 лет ЕСПЧ подтвердил вину украинских властей. Кроме этого суда, другими фигурантами выигран еще целый ряд дел по этому направлению. Это создает правовой фундамент для привлечения к ответственности бывших и нынешних представителей режима», — сказал Мирошник. Его слова передают РИА Новости.
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Мирошник также отметил, что без предоставления открытой, признанной на международном уровне правовой оценки, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к убийствам и поджогам, совершенным тогда в Одессе, будет чрезвычайно затруднительно раскрыть всю последующую цепь преступлений, совершенных режимом, пришедшим к власти в результате государственного переворота. По его словам, это привело сначала к гражданской войне, а затем и к полномасштабному вооруженному конфликту.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы устроили пожар в Доме Профсоюзов. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали.