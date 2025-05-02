Мирошник: ЕСПЧ дал фундамент для наказания виновных в трагедии в Одессе

Мирошник также отметил, что без предоставления открытой, признанной на международном уровне правовой оценки, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к убийствам и поджогам, совершенным тогда в Одессе, будет чрезвычайно затруднительно раскрыть всю последующую цепь преступлений, совершенных режимом, пришедшим к власти в результате государственного переворота. По его словам, это привело сначала к гражданской войне, а затем и к полномасштабному вооруженному конфликту.