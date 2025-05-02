Политики в ЕС сознательно пытаются представить Россию как угрозу, чтобы оправдать предоставление большой суммы средств киевскому режиму, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Они создают такую “угрозу” намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
При этом парламентарий отметил, что опосредованное противостояние ЕС с Россией приводит к ослаблению европейского сообщества. Он также подчеркнул, что недальновидная политика либералов в Евросоюзе несёт не только финансовые риски.
«ЕС на всех парах мчится к “футуршоку” — столкновению с будущим, как потерявший управление поезд в фильме (российского режиссёра — прим. ред.) Андрона Кончаловского Runaway Train (“Поезд-беглец” — прим. ред.)», — добавил Пушков.
Напомним, ранее руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз без военной помощи США не сможет полноценно поддерживать Украину в военном конфликте. Он отметил, что вопрос вооружения — больше технический, если вести разговор об экономическом развитии в целом.