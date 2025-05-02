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Российские БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ в Харьковской области

По информации Минобороны РФ, дроны атаковали пути подвоза боеприпасов и военнослужащих ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ВСУ понесли потери в живой силе и технике в результате боевой работы российских операторов БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда группировки войск “Запад”, действующие на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ», — сообщили в МО РФ.

По информации оборонного ведомства, использование дронов на выявленных российскими бойцами путях подвоза боеприпасов и военнослужащих ВСУ способствовало существенному сокращению перемещений противника, а также продвижению штурмовых групп ВС РФ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Харьковской области.