Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива

Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в мире, Узбекистан твердо следует по собственному пути. Наш народ живет в атмосфере мира и благополучия, дружбы и сотрудничества, в духе созидания. Все наши цели и планы, каждая реформа направлены на улучшение жизни людей, и мы неуклонно будем продолжать эту нашу работу. Убежден, что вместе с вами, дорогие мои, самоотверженно трудясь, мы превратим Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.