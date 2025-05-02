Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива

Во время поездки в Хиву президент Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии нового туристического центра. В своем выступлении глава государства отметил великое прошлое Хорезма и его стремительно растущий туристический потенциал.
Хорезм — поистине жемчужина Востока, он внес бесценный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. Этот древний край является родиной известных во всем мире ученых и мыслителей, полководцев и правителей, богословов, талантливых поэтов и хафизов.
Комплекс — город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы.
Центр построен на 25 гектарах ранее малопродуктивной и засоленной земли. Одна из сторон комплекса выходит на озеро Говук площадью 150 гектаров, вокруг которого формируются зеленые зоны — это делает локацию еще более привлекательной для туристов.
На территории нового комплекса «Арда Хива» разместились 17 гостиниц и гостевых домов, 9 ресторанов, открытый и закрытый аквапарки, амфитеатр на 3 тысячи мест, 5 кино- и концертных залов, выставочные павильоны, 70 магазинов, 300 торговых рядов, 11 ремесленных домов, восточный базар, ювелирный центр, фонтаны и прогулочная набережная.
Комплекс рассчитан на прием до 3 миллионов посетителей в год, здесь будут трудоустроены более 2 тысяч человек. Ожидается, что объем оказываемых услуг увеличится на 1,2 триллиона сумов, отмечено в сообщении.
Убежден, что «Арда Хива» откроет новую страницу в развитии туризма в Хорезме, станет его второй «визитной карточкой». Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность предпринимателям и инвесторам, строителям и специалистам, всем, кто внес достойный вклад в это благородное дело.
Выступая на церемонии, президент также тепло поприветствовал зарубежных гостей и выразил уважение и добрые пожелания странам-партнерам.
Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в мире, Узбекистан твердо следует по собственному пути. Наш народ живет в атмосфере мира и благополучия, дружбы и сотрудничества, в духе созидания. Все наши цели и планы, каждая реформа направлены на улучшение жизни людей, и мы неуклонно будем продолжать эту нашу работу. Убежден, что вместе с вами, дорогие мои, самоотверженно трудясь, мы превратим Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.
Церемония завершилась большим праздничным концертом.