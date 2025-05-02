Украинские студенты попались на запрещённой помощи ВСУ в Британии

По данным издания, украинское сообщество в UCL собрало около 1,5 тысячи фунтов на приобретение дронов для ВСУ, в Ланкастерском университете — 20 тысяч, из которых не менее половины были направлены на покупку беспилотников. Оба университета заявили, что деятельность украинских сообществ останется приостановленной до завершения расследования, которое определит, насколько действия студентов нарушили законодательство.