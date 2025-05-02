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Украинские студенты попались на запрещённой помощи ВСУ в Британии

Два престижных британских вуза — Университетский колледж Лондона (UCL) и Ланкастерский университет — временно остановили деятельность украинских студенческих сообществ, сообщает Financial Times. Причиной стало расследование, связанное с нарушением правил благотворительной деятельности, так как студенческие профсоюзы в Великобритании имеют статус благотворительных организаций.

Источник: Life.ru

Поводом для проверки послужила деятельность сообществ, собиравших средства на закупку дронов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно уставу Комиссии по делам благотворительных организаций, «предоставление помощи или осуществление поставок любой иностранной вооружённой силе не является благотворительной целью», а потому является незаконным.

По данным издания, украинское сообщество в UCL собрало около 1,5 тысячи фунтов на приобретение дронов для ВСУ, в Ланкастерском университете — 20 тысяч, из которых не менее половины были направлены на покупку беспилотников. Оба университета заявили, что деятельность украинских сообществ останется приостановленной до завершения расследования, которое определит, насколько действия студентов нарушили законодательство.

Ранее сообщалось, что с мая 2025 года власти Эстонии прекратят выплаты украинским беженцам на аренду жилья в Таллине. На данный момент гости из Незалежной имеют право на единовременные пособия в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство.