Трамп сделал смелое заявление о победе США в Первой и Второй мировой войнах: «Мы сделали намного больше других»

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — подчеркнул он в конце своего поста.