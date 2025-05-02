Трамп сделал смелое заявление о победе США в Первой и Второй мировой войнах: «Мы сделали намного больше других»

Американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы и заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали для Победы во Второй мировой войне намного больше, чем другие страны. По его мнению, Вашингтон выиграл и Первую, и Вторую мировые войны.
«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне», — написал он в собственной социальной сети Truth Social.
Кроме того, президент США объявил 11 ноября — Днем Победы в Первой Мировой войне. Он заявил, что именно Штаты смогли победить в обеих войнах, так как никакое государство мира не сможет даже «приблизиться к ним по силе и храбрости». И, чтобы увековечить эти знаменательные, на его взгляд, события, их нужно в обязательном порядке праздновать обе даты.
«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — подчеркнул он в конце своего поста.
Отметим, что это не первый эпизод искажения правды со стороны президента США. Ранее Трамп возомнил, что это Россия оказала США помощь в победе во Второй мировой. При этом он указал, что потери СССР якобы составили 60 млн человек, однако по официальным данным в годы Великой Отечественной войны наша страна понесла огромные потери — около 27 млн человек, включая как военных, так и мирных жителей.
В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Трампу, что главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу заплатила наша страна. США, в свою очередь, действительно помогали, но для них это был просто бизнес.
Напомним, что 9 мая в Москве пройдет парад Победы, на которой прибудет много глав государств и представителей стран. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, несмотря на то, что Киев кидает угрозы в адрес Москвы, празднование великого дня в России все равно состоится.
Свое участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подтвердили многие президенты, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и белорусский лидер Александр Лукашенко.