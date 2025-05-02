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Бойцы «Запада» уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник потерял также две станции спутниковой связи Starlink.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток ВСУ лишились 29 пунктов управления БПЛА в результате ударов подразделений российской группировки войск «Запад», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, противник потерял также две станции спутниковой связи Starlink.

Кроме того, в результате удара РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации одной из мехбригад ВСУ ликвидировано до двух десятков украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось об уничтожении операторами БПЛА группировки «Запад» живой силы и бронетехники противника в Харьковской области.