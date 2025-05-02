Бойцы «Запада» уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА ВСУ

В течение суток ВСУ лишились 29 пунктов управления БПЛА в результате ударов подразделений российской группировки войск «Запад», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, противник потерял также две станции спутниковой связи Starlink.
Кроме того, в результате удара РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации одной из мехбригад ВСУ ликвидировано до двух десятков украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось об уничтожении операторами БПЛА группировки «Запад» живой силы и бронетехники противника в Харьковской области.