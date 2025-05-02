Началось голосование на выборах президента Румынии

Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
Согласно местном законодательству, у граждан Румынии, которые живут за пределами страны, есть три дня, чтобы принять участие в голосовании. Для них участки открылись в пятницу в 07.00 по местному времени. Первый участок открылся в Окленде, Новая Зеландия.
По данным ЦИК Румынии на 07.00 мск, свои голоса успели отдать почти 4600 человек.
В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.