Трамп ввёл в совет музея Холокоста сына Уиткоффа вместо супруга Харрис

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить Александра Уиткоффа, сына своего доверенного спецпредставителя Стива Уиткоффа, в состав совета Мемориального музея Холокоста. Одновременно с этим из совета был исключён супруг бывшего вице-президента Камалы Харрис — Дуглас Эмхофф. Последний сообщил об этом лично и заявил, что считает подобный шаг продиктованным политическими мотивами.
В своём посте на платформе Truth Social Трамп отметил, что в Мемориальный совет США по Холокосту вошли Бетти Шварц, Фред Маркус, раввин Пинхос Липшуц, Сид Розенберг, Ариэль Абергель, Барбара Файнголд, Алекс Уиткофф и Роберт Гарсон. Он подчеркнул, что перед советом стоит значимая миссия — сохранять память о погибших в одну из самых трагических эпох истории человечества.
Назначение Александра Уиткоффа вызвало дополнительное внимание на фоне слухов о возможном расширении влияния его отца, Стива Уиткоффа, в администрации Трампа. Как ранее писала газета Politico, он считается главным претендентом на пост советника Белого дома по нацбезопасности, который должен освободить Майкл Уолтц. Однако, по данным телеканала CNN, сам Уиткофф сообщил своим близким, что не стремится к этой должности и не ожидает официального предложения.