Трамп ввёл в совет музея Холокоста сына Уиткоффа вместо супруга Харрис

Назначение Александра Уиткоффа вызвало дополнительное внимание на фоне слухов о возможном расширении влияния его отца, Стива Уиткоффа, в администрации Трампа. Как ранее писала газета Politico, он считается главным претендентом на пост советника Белого дома по нацбезопасности, который должен освободить Майкл Уолтц. Однако, по данным телеканала CNN, сам Уиткофф сообщил своим близким, что не стремится к этой должности и не ожидает официального предложения.