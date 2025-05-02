Над регионами России сбили 121 беспилотник. Военная операция, день 1164-й

08:54 Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили более 50 гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны РФ.
08:43 Президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа. Об этом сообщает бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники.
08:34 В Курской области бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вышли на границу РФ и выявляют разрозненные мелкие группы ВСУ, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что украинские войска на сумском направлении деморализованы.
08:23 За прошедшие сутки подразделения Западной группировки уничтожили 17 украинских беспилотников, 29 пунктов управления ими и две станции спутниковой связи Starlink. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма сообщает ТАСС.
08:14 США не сдаются в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но осознают, что в мире есть много более важных проблем, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы не собираемся сдаваться, но наступает момент, когда президент Дональд Трамп должен решить, как долго еще можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт на Украине не важен, но считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
08:05 За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Большая часть из них — 89 — сбиты над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем, два — над Орловской областью и по одному над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1164-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.