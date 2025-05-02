Над регионами России сбили 121 беспилотник. Военная операция, день 1164-й

«Мы не собираемся сдаваться, но наступает момент, когда президент Дональд Трамп должен решить, как долго еще можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт на Украине не важен, но считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе», — сказал он в эфире телеканала Fox News.