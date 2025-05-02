Боец Баркас: В Курской области осталось до взвода боевиков ВСУ, они разрознены

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что киевские боевики оказывают лишь очаговое сопротивление в Курской области. По словам военного, в общей сложности ВСУшников в регионе осталось до взвода (45 человек), однако они разрознены.