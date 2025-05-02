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Боец Баркас: В Курской области осталось до взвода боевиков ВСУ, они разрознены

Киевские боевики оказывают лишь очаговое сопротивление на Курском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что киевские боевики оказывают лишь очаговое сопротивление в Курской области. По словам военного, в общей сложности ВСУшников в регионе осталось до взвода (45 человек), однако они разрознены.

«Это какие-то мелкие очаговые сопротивления, которые мы серьезно не воспринимаем. Работаем планово. Выявление противника, нанесение ему огневого поражения, доразведка, опять нанесение огневого поражения и заход уже для зачистки блиндажей, позиций и всего остального», — делится Баркас информацией с журналистами.

Командир Баркас подчеркивает, что киевские боевики находятся «где-то в лесу, ходят, непонятно, чем занимаются».

Напомним, 26 апреля президенту России Владимиру Путину было доложено об освобождении Курской области. ВС РФ продолжают проводить зачистку населенных пунктов в регионе от пытающихся там укрыться боевиков ВСУ.

Как KP.RU писал ранее, российские военные ударили по скоплению боевиков ВСУ в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики, которые ранее бежали из Курской области.