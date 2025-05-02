Новые льготы придумали в Госдуме

По словам Кошелева, предлагается обеспечить бывшим малолетним узникам, не имеющим инвалидности, такой же пакет поддержки, как и обладателям знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии. Сейчас социальная поддержка доступна только тем, кто оформил инвалидность из-за травм или болезней, полученных в неволе. Кошелев напомнил, что через гитлеровские концлагеря прошли 18 миллионов человек, и каждый пятый из них был ребенком. Хотя эти люди считаются участниками войны, не все из них имеют статус ветерана.