«Добивали»: Очевидец трагедии в одесском Доме профсоюзов рассказал о зверствах националистов

После госпереворота на Украине в 2014 году одесские активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле, выражая протест против новой власти. Однако 2 мая протест обернулся трагедией. На Греческой площади вспыхнули стычки между «антимайдановцами» и коалицией из харьковских и одесских футбольных «ультрас», а также сторонников «евромайдана». Конфликт стремительно перерос в хаос: палаточный городок на Куликовом поле был разгромлен, а его защитники, ища убежища, отступили в Дом Профсоюзов. Именно там произошла страшная трагедия, унёсшая десятки жизней.