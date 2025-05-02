Пенсия по содержанию не может быть меньше 50% прожиточного минимума — решение парламента

Следует отметить, что задолженность по выплате алиментов, накопившаяся до вступления в силу настоящего Закона, корректировке не подлежит. Проект также предусматривает, что решение суда об установлении размера алиментов является правоустанавливающим документом. Если должник не выплачивает пенсию в установленном размере, кредитор вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю по месту жительства должника с требованием о принудительном исполнении.