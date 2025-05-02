Пенсия по содержанию не может быть меньше 50% прожиточного минимума — решение парламента

Проект устанавливает механизм юридической переоценки размера алиментной пенсии, установленной в фиксированной денежной сумме. Эта сумма не может быть менее 50% от среднегодового размера прожиточного минимума, приходящегося на категорию населения, соответствующую получателю алиментов. Размер минимума рассчитывает Национальное бюро статистики (НБС).
Таким образом, все пенсии по содержанию, установленные судом в фиксированной денежной сумме, будут соответствовать изменению среднегодовой величины прожиточного минимума по стране, ежегодно публикуемой и обновляемой НБС.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что контроль за изменением прожиточного минимума возлагается на лицо, обязанное вносить платеж, — должника. Это возложит ответственность на лиц, обязанных обеспечивать выплату алиментов на детей и других членов семьи в размере, достаточном для покрытия потребностей лиц, получающих содержание.
При наличии у должника задолженности по уплате алиментов выплата будет производиться исходя из прожиточного минимума, действующего на момент уплаты.
Следует отметить, что задолженность по выплате алиментов, накопившаяся до вступления в силу настоящего Закона, корректировке не подлежит. Проект также предусматривает, что решение суда об установлении размера алиментов является правоустанавливающим документом. Если должник не выплачивает пенсию в установленном размере, кредитор вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю по месту жительства должника с требованием о принудительном исполнении.
Данный законопроект был разработан в соответствии с решением Конституционного суда, инициативу разработало Министерство труда и социальной защиты.
На 2024 год, согласно НБС, общий прожиточный минимум в Молдове составлял 2 963,8 лея (около 150 евро). За последние пять лет размер среднего прожиточного минимума для детей увеличился на 46,5%: с 1 927 леев в 2019 году до 2 822,1 лея — в 2023 году.