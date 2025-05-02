Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель

«Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь — предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти», — сказал Кабулов.