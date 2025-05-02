Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь — предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти», — сказал Кабулов.
В феврале 2022 года бывший тогда президентом США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.