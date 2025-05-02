Радий Хабиров анонсировал проведение в Башкирии Дня поминовения и почитания

«Эту традицию мы установили несколько лет назад — каждый год в начале мая определяем дату, когда все вместе после зимы приводим в порядок кладбища», — напомнил он.
Главная задача местных властей в этот день — создать все необходимые условия, чтобы люди могли навестить могилы родных и близких. Для этого решается вопрос с транспортом. Так, завтра, 3 мая, предприятие «Башавтотранс» задействует порядка 50 дополнительных автобусов, чтобы жители могли без труда доехать до кладбищ. Расписание — по этой ссылке.
Традиционно, на кладбищах городов и сел республики в этот день пройдут субботники, будет организован вывоз мусора.
«Особое внимание — захоронениям участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Это еще одна возможность отдать дань уважения поколению победителей и сказать им спасибо за их подвиг», — заявил Глава Башкирии.