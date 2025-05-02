Туризм в Хорезме и Каракалпакстане будет осуществляться по единой концепции — президент

Мы поставили перед собой высокую цель бережного сохранения, обогащения и широкой популяризации в мире огромного научного и духовного наследия наших предков. В этом плане сад на 2-х гектарах рядом с Академией Маъмуна станет «смарт»-музеем под открытым небом под названием «Великие мыслители». Здесь туристам в интерактивной форме на нескольких иностранных языках будут представлены достойный жизненный путь и богатое творческое наследие десятков наших великих предков, которых взрастила хорезмская земля.