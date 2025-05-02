Туризм в Хорезме и Каракалпакстане будет осуществляться по единой концепции — президент

По словам главы государства, Хорезм обладает огромным, еще не полностью задействованным туристическим потенциалом.
Как известно, 2 400 гектаров земли в Хивинском районе мы передаем городу Хиве. Здесь будет возведен туристический комплекс «Звезда пустыни». На этой территории будут построены гостиницы, развлекательные центры, гастрономические и торговые улицы, музеи, экодома, летний лагерь, объекты экстремального туризма.
Работа по строительству комплекса начнется в текущем году. Ее возглавит премьер-министр республики Абдулла Арипов.
Президент сообщил, что в Тупроккалинском районе на 5 тысячах гектаров степи будут развиваться сафари- и охотничий туризм. На берегах каналов Газават, Палван, Шават, протекающих через Ургенч, Шават, Кошкупыр, Хиву и Хазарасп, начнут действовать 80 сервисных, торгово-развлекательных объектов общей стоимостью $50 млн. В Багатском, Гурленском, Янгибазарском и Ургенчском районах будут созданы туристические села.
Мы поставили перед собой высокую цель бережного сохранения, обогащения и широкой популяризации в мире огромного научного и духовного наследия наших предков. В этом плане сад на 2-х гектарах рядом с Академией Маъмуна станет «смарт»-музеем под открытым небом под названием «Великие мыслители». Здесь туристам в интерактивной форме на нескольких иностранных языках будут представлены достойный жизненный путь и богатое творческое наследие десятков наших великих предков, которых взрастила хорезмская земля.
Президент обратил внимание на еще один вопрос.
Жителям Хорезмской области и Каракалпакстана, живущим на обоих берегах Амударьи, Всевышний даровал общую судьбу. Историю, культуру и традиции этих двух соседних регионов невозможно представить отдельно друг от друга. В связи с этим развитие туризма в Хорезме и Каракалпакстане мы будем осуществлять на основе единой концепции.
Он сообщил, что для этого будет разработан проект туристического кольца «Хорезм — Каракалпакстан». Например, в 80 километрах от Хивы находится Элликкалинский район, где расположены представляющие интерес для туристов памятники Аяз-кала и Тупрок-кала. Также в районе Ахчакуля имеется вся инфраструктура для развития пляжного туризма. В Берунийском районе одним из уникальных объектов для паломнического туризма является место поклонения «Султан Увайс».
В связи с этим начнется реализация большой программы по развитию дорог, соединяющих эти территории, и придорожной инфраструктуры. Кроме того, будет полностью отремонтирована автомобильная дорога Ургенч — Гурлен — Мангит.
Президент напомнил, что к городу Хиве проложена железная дорога, построен новый вокзал, полностью электрифицирована железная дорога Бухара — Ургенч — Хива. В 2026 году по этому маршруту будет налажено курсирование современных скоростных поездов, названных в честь Джалолиддина Мангуберды. В ближайшем будущем эти скоростные поезда будут ездить до Нукуса.
Глава государства выразил уверенность в том, что самоотверженный труд позволит превратить Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.