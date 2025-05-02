Трамп: США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне

8 мая же являлось памятной датой — Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам США он не относился. 8 мая Америка и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и завершение Второй мировой войны в Европе. Тогда как в России и государствах бывшего СССР и Восточной Европы победу над нацизмом отмечают 9 мая. Это объясняется тем, что договор о капитуляции был подписан в Берлине 8 мая в 22:43 по местному времени, в то время как в Москве уже начались новые сутки.