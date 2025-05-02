Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана

Глава Султаната посещал Россию с государственным визитом 22 апреля. В ходе беседы была достигнута договоренность об участии делегации Омана в KazanForum. Кроме того, стороны отметили важность обмена бизнес-миссиями, это помогло бы найти новых партнеров, заключить соглашения и реализовать совместные проекты.