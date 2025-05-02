Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана

Ранее Минниханов принимал участие в расширенной встрече Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саида.
Глава Султаната посещал Россию с государственным визитом 22 апреля. В ходе беседы была достигнута договоренность об участии делегации Омана в KazanForum. Кроме того, стороны отметили важность обмена бизнес-миссиями, это помогло бы найти новых партнеров, заключить соглашения и реализовать совместные проекты.
Для того чтобы развивать сотрудничество на постоянной основе, договорились проработать вопрос о назначении Почетного Консула Султана Омана в Казани, а также об открытии торгово-экономического офиса РТ в Маскате.
Напомним, Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир». Активное участие в работе Группы принимает представитель Омана — Председатель Высшего центра культуры и науки Султана Кабуса Хабиб аль-Риями.