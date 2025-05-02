Лукашенко проводит встречу с губернатором Астраханской области

Губернатор прибыл в Беларусь с рабочим визитом 1 мая.
Лукашенко на встрече с Бабушкиным обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества.
Во-первых, это поставки сельхозтехники. (…) должен вам сказать, что по качеству и цене конкурентов (по поставкам сельхозтехники Sputnik) в Астраханской области нам нет.
По его словам, белорусскую сельхозтехнику с удовольствием закупают в том числе африканские государства, но российский рынок для Беларуси является приоритетным.
Но для России всегда произведет хоть в пятую, хоть в третью смену. Для вас всегда произведем необходимое прицепное оборудования для тракторов, для сельхозтехники.
Также Беларусь готова поставлять в Астраханскую область и готовую продукцию, продукты питания.
Сегодня в Минске состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области. Также запланирована встреча Бабушкина в правительстве Беларуси.
В 2024 году товарооборот между Беларусью и Астраханской областью составил 46,8 миллиона долларов, или 113,3% к уровню 2023 года.
В январе — феврале 2025 года объем торговли товарами между Беларусью и регионом вырос до 9,1 миллиона долларов, что составляет 172% к показателю аналогичного периода прошлого года.