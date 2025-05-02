Андрей Бочаров приехал 2 мая в ЛНР

— Планы по модернизации больницы Станично-Луганского района очень масштабные. Задача понятная: к концу следующего года в округе должен быть лучший медицинский центр ЛНР, где будут проходить обследование и лечение жители не только Станично-Луганского района, но и всей ЛНР. Мы договорились с главой республики, что в 2026 году в полном объеме выполним работы и передадим современное медицинское учреждение с передовым оборудованием в систему здравоохранения Луганской Народной Республики. Специалисты, которые будут на нем работать, пройдут обучение и подготовку в ведущих клиниках Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что также в планах — активное развитие телемедицины. — Мы соединим в рамках цифровой коммуникации системы здравоохранения Станично-Луганского района и Волгоградской области. Это позволит проводить в дистанционном режиме консультации по сложным случаям.