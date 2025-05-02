Bloomberg: Трамп запросит у Конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность $1,01 трлн

ВАШИНГТОН, 2 мая апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса рекордный бюджет на обеспечение национальной безопасности в размере $1,01 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.