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Явлинский: Трамп бросил вызов американскому устройству

Основатель партии «Яблоко» считает, что шансы на успех у американского президента равны 50%

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп бросил вызов всему американскому устройству — пока у него не сильно получается реализовать все идеи, шансы на успех составляют ровно 50%. Такое мнение выразил ТАСС соавтор программы «500 дней», российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Сейчас у Трампа есть перспектива. Удастся ли ему справиться с тем, что он делает? Шансы ровно 50 на 50. Он очень рискует, но при этом делает все очень глобально», — убежден Явлинский.

По его словам, Трамп бросает вызов всему американскому устройству и масштабно переделывает Америку. «Когда что-то переделывают, всегда есть тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет. Кто с ним будет с одной и с другой стороны — это очень тревожный вопрос. Пока что у него не сильно все получается», — отметил он.

«Удастся ли Трампу справиться со всеми задачами? Он будет, конечно, стараться, но может и не получиться», — заключил Явлинский.