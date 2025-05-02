Явлинский: Трамп бросил вызов американскому устройству

По его словам, Трамп бросает вызов всему американскому устройству и масштабно переделывает Америку. «Когда что-то переделывают, всегда есть тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет. Кто с ним будет с одной и с другой стороны — это очень тревожный вопрос. Пока что у него не сильно все получается», — отметил он.