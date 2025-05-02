Явлинский: Трамп бросил вызов американскому устройству

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп бросил вызов всему американскому устройству — пока у него не сильно получается реализовать все идеи, шансы на успех составляют ровно 50%. Такое мнение выразил ТАСС соавтор программы «500 дней», российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
«Сейчас у Трампа есть перспектива. Удастся ли ему справиться с тем, что он делает? Шансы ровно 50 на 50. Он очень рискует, но при этом делает все очень глобально», — убежден Явлинский.
По его словам, Трамп бросает вызов всему американскому устройству и масштабно переделывает Америку. «Когда что-то переделывают, всегда есть тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет. Кто с ним будет с одной и с другой стороны — это очень тревожный вопрос. Пока что у него не сильно все получается», — отметил он.
«Удастся ли Трампу справиться со всеми задачами? Он будет, конечно, стараться, но может и не получиться», — заключил Явлинский.