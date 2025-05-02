Законопроект об амнистии в честь 80 лет Победы передадут на подпись Лукашенко

Кроме того, целому ряду лиц могут сократить срок наказания на один год. Например, это женщины, у которые трое и более детей (в возрасте до 18 лет). Матери не должны быть лишены родительских прав. Амнистии для этой категории предполагается, если срок дали за убийство, причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков.