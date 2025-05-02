Законопроект об амнистии в честь 80 лет Победы передадут на подпись Лукашенко

Это означает, что теперь проект закона должен поступить в последнюю инстанцию, то есть на подпись президенту. Исходя из текста законопроекта, который есть в базе Национального правового интернет-портала, документ вступит в силу со дня официального опубликования, и обретет силу закона.
Проект амнистии был подготовлен МВД. Затем 24 апреля правительство внесло его в парламент по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Министр внутренних дел Иван Кубраков пояснял, что под амнистию попадут около восьми тысяч человек. Это не означает, что все они выйдут на свободу. Речь идет в том числе, о сокращении сроков наказаний или о замене строгого наказания на более мягкое.
В свою очередь, глава Администрации президента Беларуси Игорь Крутой заявлял, что амнистия коснется уязвимых категорий осужденных, и это будет очередным шагом гуманизма.
Кого коснется амнистия
Одна из категорий, которая может подпасть под амнистию — это возрастные осужденные. Условия: человек ранее не был судим, его возраст — 70 лет и более, наказание — лишение свободы до шести лет включительно. Таким осужденным могут заменить колонию на «домашнюю химию».
Кроме того, целому ряду лиц могут сократить срок наказания на один год. Например, это женщины, у которые трое и более детей (в возрасте до 18 лет). Матери не должны быть лишены родительских прав. Амнистии для этой категории предполагается, если срок дали за убийство, причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков.
Другая категория, которой тоже могут уменьшить срок на год — это женщины и одинокие мужчины, имеющие детей младше 18 лет и не лишенные родительских прав. Причем речь идет о тех, кто совершил преступления, связанные с наркотиками.
В целом амнистия может коснуться тех, кто осужден за наркотики. Но есть исключение — незаконный оборот наркотиков, который привел к смерти человека по неосторожности (часть 5 статьи 328 УК).
Также среди тех, кто получил срок по наркотической статье, под амнистию могут попасть совершившие преступление в возрасте до 18 лет.
Есть шанс и у хакеров, то есть тех, кто осужден за «несанкционированный доступ к компьютерной информации», а также за «уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной информации».
Но амнистия не действует для тех, кто причастен к экстремистской и террористической деятельности.