Лукашенко: Беларусь заинтересована в астраханских портах

Президент подчеркнул, что республика заинтересована в транспортировке своих грузов через порты региона.
У нас есть интерес, мы работаем с вами в этом плане. Если вы нам окажете поддержку, будет ваше согласие, — будем работать через астраханские порты.
Белорусская сторона готова также поставлять в регион сельхозтехнику, продукты питания.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия должны сотрудничать по различным направлениям, чтобы сохранить свой технологический суверенитет.
Все, что мы можем сделать для вашей области, а, значит, для России, — мы сделаем. Я обещал это президенту (Владимиру) Путину, в том числе и на переговорах в Волгоградской области.
По его словам, по многим причинам необходимо сотрудничать и двигаться вместе — в том числе, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет.
Чтобы люди понимали, что мы можем сами. Мы можем свое (производить — Sputnik). Мы об этом договорились с президентом (России). В этом плане будем прежде всего работать с Российской Федерацией.
В свою очередь губернатор подчеркнул, что Астраханская область готова увеличить объемы перевалки белорусских грузов через свои порты.
Мы наладили процесс транзита грузов через порты Астраханской области. Сегодня наши порты имеют возможность перевалки грузов в объеме 16 миллионов тонн.
По его словам, астраханские порты модернизировали свои мощности под условия транзита грузов из Беларуси в сторону Юго-Восточной Азии и Персидского залива.