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Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Ведомство по охране конституции ФРГ приписала партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской на территории всей страны, сообщается в заявлении контрразведывательного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Ведомство по охране конституции ФРГ признало “Альтернативу для Германии” (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», — говорится в заявлении.

В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией.

На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.