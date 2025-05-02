Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией

На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.