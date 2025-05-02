CNN: Путин изменил цели России в украинском конфликте на более краткосрочные

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп, который еще недавно говорил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского козырей, раздал тому флеш-рояль . О том, что украинский лидер выбрался из немилости Трампа, также сообщила газета The New York Times. При этом отношения президентов России и США будто охладели. На этом фоне Владимир Путин мог изменить свои цели на Украине на более краткосрочные, утверждает CNN со ссылкой на разведку. Подробности в материале Газеты.Ru .