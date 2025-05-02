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США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются украинизировать повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Источник: © РИА Новости

«Позитивные тенденции на этот счёт мы уже наблюдаем. Американцы, в частности, в последнее время не проявляют публичной антироссийской активности на площадке АТЭС, солирует буквально горстка делегаций из числа бывших британских колоний. В данном контексте можно констатировать, что в целом переговорный климат в АТЭС улучшается», — сказал дипломат агентству на полях открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Собеседник упомянул встречу старших должностных лиц АТЭС в марте и отметил, что некоторые делегации в АТЭС продолжают продвигать линию на украинизацию повестки дня.

«Она сегодня серьезной поддержки не находит, но при этом оказывает дестабилизирующий эффект», — добавил посол.