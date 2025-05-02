США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД

«Позитивные тенденции на этот счёт мы уже наблюдаем. Американцы, в частности, в последнее время не проявляют публичной антироссийской активности на площадке АТЭС, солирует буквально горстка делегаций из числа бывших британских колоний. В данном контексте можно констатировать, что в целом переговорный климат в АТЭС улучшается», — сказал дипломат агентству на полях открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».