Spiegel: контрразведка ФРГ признала партию АдГ правоэкстремистской

В 2023 году в Германии уже признали «правоэкстремистскими» отделения АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт. На федеральном же уровне партию до недавнего времени только подозревали в экстремизме, что считается более низкой угрозой. Сама политическая сила при этом обвиняла немецкие власти в травле и подавлении инакомыслия.