Приостановлена ​​выплата зарплаты и компенсаций еще одному депутату блока «Победа»

Уточняется, что мера принята «в связи с неявкой на работу без уважительной причины».
Спикер парламента Игорь Гросу подписал положение, согласно которому они будут возобновлены в случае участия депутата в пленарных заседаниях или в работе постоянной комиссии, членом которой он является.
Парламент указывает на то, что в апреле депутат Денис Уланов «не принимал участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям».
При этом за неуважительные прогулы, зафиксированные в марте, к депутату применены санкции в виде удержания 75% заработной платы и ежемесячной надбавки на проезд.
С марта приостановлена выплата зарплат, пособий и компенсаций еще двум депутатам блока «Победа» — Александру Нестеровскому и Ирине Лозован.
Игорь Гросу подписал положение, предусматривающее это, основываясь на отсутствии без уважительных причин на заседаниях парламента и постоянных комитетов, членами которых они являются, а также на судебных приговорах в отношении двух депутатов.