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Приостановлена ​​выплата зарплаты и компенсаций еще одному депутату блока «Победа»

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Выплата заработной платы, надбавок и компенсаций депутату оппозиционного блока «Победа» Денису Уланову приостановлена, сообщили в пресс-службе парламента Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что мера принята «в связи с неявкой на работу без уважительной причины».

Спикер парламента Игорь Гросу подписал положение, согласно которому они будут возобновлены в случае участия депутата в пленарных заседаниях или в работе постоянной комиссии, членом которой он является.

заявили в законодательном форуме

Парламент указывает на то, что в апреле депутат Денис Уланов «не принимал участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям».

При этом за неуважительные прогулы, зафиксированные в марте, к депутату применены санкции в виде удержания 75% заработной платы и ежемесячной надбавки на проезд.

также сообщили в пресс-службе

С марта приостановлена ​​выплата зарплат, пособий и компенсаций еще двум депутатам блока «Победа» — Александру Нестеровскому и Ирине Лозован.

Игорь Гросу подписал положение, предусматривающее это, основываясь на отсутствии без уважительных причин на заседаниях парламента и постоянных комитетов, членами которых они являются, а также на судебных приговорах в отношении двух депутатов.

отмечает законодательный форум