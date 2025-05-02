WSJ описала способы, как Европе догнать американский ВПК

Европейский военно-промышленный комплекс в ближайшее время не сможет конкурировать с американским, несмотря на стремление стран Европы увеличить финансирование оборонного сектора, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Вместе с тем европейские производители могут получить значительную прибыль.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта объявила о плане перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд. На саммите в Брюсселе 6 марта страны ЕС одобрили эту инициативу. В результате страны-члены рассчитывают увеличить ежегодные военные расходы на 1,5% от их ВВП. План также предусматривает выделение кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в военную отрасль (Security Action for Europe, SAFE).
После Холодной войны европейские страны сократили военные бюджеты намного больше, чем США. Производство европейских оборонных компаний снизилось, а издержки, наоборот, возросли. Теперь же ЕС стремится повторить успех США как централизованного подрядчика, отмечает WSJ. По задумке Брюсселя, не менее 50% всех военных закупок блока должны осуществляться за счет европейских компаний.
WSJ пишет, что исправить ситуацию позволит увеличение производства боеприпасов. После того, как ЕС не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к марту 2023 года (поставки были завершены только к ноябрю), Еврокомиссия выделила €513 млн на увеличение производства боеприпасов.
Вместе с тем Германия является ведущим производителем танков. Если в производственном арсенале США есть боевой танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker, то Европа может представить несколько конкурирующих моделей для каждого класса танков. То же самое касается фрегатов, подводных лодок и самолетов, отмечает WSJ.
Кроме того, самым популярным выбором среди европейских членов НАТО остается истребитель F-35 американского производства. В Европе же разработка истребителей разделена между несколькими компаниями, включая французскую Dassault-Airbus, британскую BAE и итальянскую Leonardo. В идеале эти компании должны были бы объединиться, чтобы претендовать на единый контракт, однако на практике слияние остается маловероятными, пишет WSJ.
Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после заявления президента Дональда Трампа о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Ранее он неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за отказ увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, странам Европы, которые входят в НАТО, может потребоваться более десяти лет для развития своих оборонных возможностей.