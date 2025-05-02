WSJ описала способы, как Европе догнать американский ВПК

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после заявления президента Дональда Трампа о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Ранее он неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за отказ увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, странам Европы, которые входят в НАТО, может потребоваться более десяти лет для развития своих оборонных возможностей.