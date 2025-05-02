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Путин ответил, жалеет ли он о том, что стал президентом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сожалений, что он стал главой государства. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Интервью вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая.

Источник: РИА "Новости"

В ходе интервью журналист задал президенту вопрос о том, не испытывал ли он за четверть века на посту главы государства моментов отчаяния или утраты веры в правильность выбранного пути.

«Нет, никогда не было», — ответил Путин с улыбкой.

Напомним, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что в реализации проекта участвовали «очень талантливые люди».