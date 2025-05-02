Путин ответил, жалеет ли он о том, что стал президентом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сожалений, что он стал главой государства. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Интервью вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая.