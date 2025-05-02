Путин ответил, жалеет ли он о том, что стал президентом

В ходе интервью журналист задал президенту вопрос о том, не испытывал ли он за четверть века на посту главы государства моментов отчаяния или утраты веры в правильность выбранного пути.
«Нет, никогда не было», — ответил Путин с улыбкой.
Напомним, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что в реализации проекта участвовали «очень талантливые люди».