В ЕК заявили, что ЕС не будет посредником по Украине в случае отказа США

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа.