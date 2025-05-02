Россия поможет «Талибану» бороться с террористами

«Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против “Вилаят Хорасан”, исповедующего ультрарадикальную идеологию “глобального джихада”. Эта группировка — общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур», — сказал Кабулов.