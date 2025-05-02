Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны

«Я считаю, что это злоупотребление, абсурд, который нанес удар по имиджу нашего государства — как внутри страны, так и за ее пределами, с любой точки зрения. Если были основания, можно было ограничить выезд (Гуцул — ред.) из страны, наложить запрет покидать местожительство или, в крайнем случае, использовать браслет. Но когда женщину, мать двоих несовершеннолетних детей, сажают в тюрьму, это уже не правосудие, а жестокость», — заявил Тарлев.