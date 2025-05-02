Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии «Шор», признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней.
«Я считаю, что это злоупотребление, абсурд, который нанес удар по имиджу нашего государства — как внутри страны, так и за ее пределами, с любой точки зрения. Если были основания, можно было ограничить выезд (Гуцул — ред.) из страны, наложить запрет покидать местожительство или, в крайнем случае, использовать браслет. Но когда женщину, мать двоих несовершеннолетних детей, сажают в тюрьму, это уже не правосудие, а жестокость», — заявил Тарлев.
Он отметил, что лично не знаком с нынешним башканом и не состоит с ней в одной команде, однако считает действия властей в ее отношении чрезмерными.
«Это не сигнал справедливости — это сигнал беспредела. Это плевок в сторону общества и показатель безответственности властей. Мы обязаны не допустить, чтобы страна окончательно превратилась в цирк политических репрессий», — добавил экс-премьер, подчеркнув, что такие действия подрывают доверие граждан к государственным институтам и угрожают стабильности страны.
Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию «Шор», которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.