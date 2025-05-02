Шольц призвал не торопиться с запретом признанной экстремистской АдГ

Дискуссии о запрете АдГ в ФРГ идут уже несколько месяцев. Из-за ультраправой позиции с этой партией, несмотря на ее успех на выборах, другие политические силы решили не формировать коалицию — в этом процессе участвовали ХДС/ХСС и СДПГ. В первой половине апреля они завершили переговоры о формировании правительства, точный состав которого пока неизвестен.