Шольц призвал не торопиться с запретом признанной экстремистской АдГ

Исполняющий обязанности немецкого канцлера Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции (BvF) признало партию «правоэкстремистской организацией».
«Я думаю, что с этим [запретом] нельзя торопиться. Я против поспешных решений», — сказал Шольц (цитата по Tagesshau). В то же время он отметил, что служба внутренней разведки Германии предоставила очень подробное обоснование для присвоения партии этого статуса.
В заявлении BvF говорится, что служба провела тщательную экспертизу и пришла к выводу, что в АдГ преобладает понимание народа, «основанное на этническом происхождении, несовместимое с базовым свободным демократическим порядком».
«Оно [понимание] направлено на исключение определенных групп населения из равноправного участия в обществе, подвергая их неконституционному, неравному обращению и тем самым закрепляя за ними ущемленный правовой статус. В частности, АдГ не считает немецких граждан с миграционными корнями из мусульманских стран равноправными членами “немецкого народа”, определяемого партией по этническому признаку», — говорится в сообщении ведомства.
«Альтернатива для Германии» на выборах в немецкий парламент в феврале этого года смогла завоевать второе место, заручившись поддержкой 20,8% избирателей. Первое место получило объединение «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз» (блок ХДС/ХСС) — 28,6%. Его возглавляет вероятный канцлер Фридрих Мерц. Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит Шольц, оказалась третьей с 16,4%.
Дискуссии о запрете АдГ в ФРГ идут уже несколько месяцев. Из-за ультраправой позиции с этой партией, несмотря на ее успех на выборах, другие политические силы решили не формировать коалицию — в этом процессе участвовали ХДС/ХСС и СДПГ. В первой половине апреля они завершили переговоры о формировании правительства, точный состав которого пока неизвестен.
АдГ тем временем стала получать еще больше поддержки. Например, по опросу Ipsos от 8 апреля, у ультраправых уровень популярности составил 25%, у ХДС/ХСС — 24%, у СДПГ — и вовсе 15%. АдГ занимает наиболее жесткую позицию в отношении мигрантов.