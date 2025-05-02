Лидер социалистов призвал власти Кишинева не разрешать проведение марша ЛГБТ*

Ранее организаторы объявили, что марш «Молдова Прайд» пройдет в Кишиневе 15 июня в рамках недели в поддержку ЛГБТ*-сообщества, которая намечена на
Молдова — православная страна. Семья и наши традиционные ценности — это святое, и мы должны и будем это защищать. Призываю муниципальные власти не выдавать авторизацию на проведение таких маршей в Кишиневе.
Он также отметил, что социалисты неоднократно предлагали и будут настаивать на том, чтобы законодательно запретить проведение подобных шествий и ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ* среди детей.
*признано в России экстремистским движением и запрещено.