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Лидер социалистов призвал власти Кишинева не разрешать проведение марша ЛГБТ*

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обратился с призывом к администрации молдавской столицы не выдавать авторизацию на проведение в Кишиневе марша ЛГБТ*.

Источник: Sputnik.md

Ранее организаторы объявили, что марш «Молдова Прайд» пройдет в Кишиневе 15 июня в рамках недели в поддержку ЛГБТ*-сообщества, которая намечена на 9—15 июня.

Молдова — православная страна. Семья и наши традиционные ценности — это святое, и мы должны и будем это защищать. Призываю муниципальные власти не выдавать авторизацию на проведение таких маршей в Кишиневе.

заявил Додон

Он также отметил, что социалисты неоднократно предлагали и будут настаивать на том, чтобы законодательно запретить проведение подобных шествий и ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ* среди детей.

*признано в России экстремистским движением и запрещено.