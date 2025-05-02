Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции. По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025−2026 годы.