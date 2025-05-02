Чей Крым? Что изменится, если Трамп признает полуостров нашим в рамках большой сделки

Президент США Дональд Трамп однозначно заявил, что призывы вернуть Крым Украине нелепы. Если главный американец признает полуостров нашим, то кто еще может последовать его примеру? Ответ на этот вопрос выясняла «ВМ».
Итак, главное возражение президента Украины Владимира Зеленского против предложенного Дональдом Трампом плана украинского урегулирования сводится к отказу даже косвенно признать принадлежность Крыма России. Притом что формально от него не требовалось признать официально государственную принадлежность полуострова, а только подтвердить, что на этот шаг готовы пойти США. В конце концов, при первом мандате Трампа Штаты признали принадлежность Голанских высот Израилю. Причем ни тогда, ни сейчас никто из их европейских союзников не последовал такому примеру.
С Крымом, конечно, ситуация сильно отличается, учитывая историю полуострова, его выгодное географическое положение и общую ситуацию в Черноморском бассейне. А потому и резонанс от такого американского признания, которое на деле просто зафиксирует необратимые реалии, обещает быть особым. Ведь мирное возвращение полуострова в родную гавань было воспринято как противодействие появлению там как раз натовских военно-морских баз. А потому и новый марафон западных антироссийских санкций начался с этой точки отсчета.
— Мы же помним, как активно севастопольцы «встречали» натовские корабли, которые только пытались бросить якорь в Севастопольской бухте, — отмечает военный эксперт Станислав Барбашин. — Понятно, допустить превращение Крыма в непотопляемый натовский авианосец было чрезвычайно опасно с точки зрения нашей национальной безопасности. А потому и реакция Запада была столь острой. Теперь Трамп кивает на Барака Обаму, при котором случилась Крымская весна. Но недаром наш президент вспоминал о переброшенных в Крым береговых ракетных комплексах «Бал». Все всё поняли.
Пока же даже наши ближайшие союзники и дружественные государства, опасаясь вторичных санкций, Крым российским не признают. Даже Белоруссия — часть Союзного государства. Список стран, признавших наш суверенитет над чудным полуостровом, невелик. И в основном пока включает страны, уже находящиеся под западными санкциями: Венесуэла, Никарагуа, КНДР.
Полянский назвал сроки проведения переговоров между Россией и Украиной.
Что изменится, если Трамп все-таки признает Крым нашим в рамках большой сделки? Похоже, что такой дипломатический ход станет частью куда более широкого соглашения. Со ссылкой на дипломатические источники циркулирует информация о том, что примеру США может последовать Индия. Утверждают, что этот вопрос вице-президент Джей Ди Вэнс даже обсуждал с индийским премьером Моди. Индия, как один из центров формируемого многополярного мира, отвергающая попытки привлечь ее к антироссийским санкциям, вполне может сделать такой сильный ход в расчете, например, на полную поддержку России при реформе ООН и включении Индии в число постоянных членов Совбеза. А если США и Индия признают полуостров нашенским, то и нашему стратегическому союзнику Китаю стало бы уже с моральной точки зрения недопустимо тянуть с таким же решением. Депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что постепенно на признание Крыма российским пойдут все члены БРИКС.
А политолог Руслан Бортник усматривает аналогию со статусом не всеми признанного Косова.
— Смотрите, Косово постепенно признали 107 стран из 190 стран — членов ООН. Такая же история может произойти и с Крымом. А это значит, что многие страны начнут его осваивать под российским руководством. Туда пойдут иностранные инвестиции на вполне законных основаниях, — говорит он. И уж точно наши союзники по Евразийскому союзу, ШОС, ОДКБ прозреют и откроют для себя российский характер Крыма.
В этой связи политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что у них камень с души упадет.
— Конечно, американское признание будет правильно воспринято и истолковано нашими союзниками и просто дружественными государствами, — уверяет он. — Ведь для них именно потенциальные американские санкции были бы крайне болезненны, поскольку они в основном критически зависят от американских рынков сбыта. В Европе, уже понятно, американское решение вызовет только раздражение. В самой трудной ситуации окажется, пожалуй, Сербия, которая пытается сидеть на нескольких стульях. И у нее проблема с Косовом.
К слову, в прошлом году в кулуарах обсуждался вариант признания российского Крыма Турцией в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Но, может, в новых условиях и такая сделка станет реальной. В конце концов, что нам щадить все более недружественную Европу.
Предмет для беспокойства.
Признавать или не признавать? Вот, например, Израиль был официально учрежден 14 мая 1948 года и был принят в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена 11 мая 1949 года. Однако сейчас 28 государств — членов ООН либо никогда не признавали Израиль, либо отозвали свое признание. Обеспокоен ли этим Израиль? Вряд ли.
Кстати.
По данным Организации Объединенных Наций, в мире насчитывается 195 признанных стран.
Кому и когда Россия помогла создать государственность:
1775 год — американские колонии заявляют о своей независимости от Англии. Россия выступила гарантом их революции.1814 год — Александр I отстоял независимость Бельгии и Люксембурга на Венском конгрессе.1861 год — Александр II отправил из Владивостока в Сан-Франциско Российскую тихоокеанскую эскадру для защиты города от французов и британцев, которые вновь хотели сделать из Штатов колонию.1945 год — благодаря усилиям СССР и Китая Вьетнам стал независимым.1945 год — Сталин воссоздает Польшу. Ей было передано 25 процентов довоенных территорий Германии. А в августе 1945-го из рук СССР Варшава получила еще территории УССР и Белоруссии — 27 000 км² с населением свыше миллиона человек.
1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что известно о новой сделке и как она повлияет на переговоры с Россией о завершении конфликта.