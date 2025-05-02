Что изменится, если Трамп все-таки признает Крым нашим в рамках большой сделки? Похоже, что такой дипломатический ход станет частью куда более широкого соглашения. Со ссылкой на дипломатические источники циркулирует информация о том, что примеру США может последовать Индия. Утверждают, что этот вопрос вице-президент Джей Ди Вэнс даже обсуждал с индийским премьером Моди. Индия, как один из центров формируемого многополярного мира, отвергающая попытки привлечь ее к антироссийским санкциям, вполне может сделать такой сильный ход в расчете, например, на полную поддержку России при реформе ООН и включении Индии в число постоянных членов Совбеза. А если США и Индия признают полуостров нашенским, то и нашему стратегическому союзнику Китаю стало бы уже с моральной точки зрения недопустимо тянуть с таким же решением. Депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что постепенно на признание Крыма российским пойдут все члены БРИКС.