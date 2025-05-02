Лукашенко о георгиевских ленточках: мы не носим свастику, как на Украине

После переговоров с президентом России в Волгограде белорусский лидер снова решил высказаться на данную тему.
Хотите с ленточками (георгиевскими — Sputnik) — пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими — Sputnik) — пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как на Украине.
По его словам, акция «Беларусь помнит», которую проводят 9 мая в республике по инициативе молодежи, фактически то же самое, что и российский «Бессмертный полк».
То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет — дело каждого.
Как заявлял ранее Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Волгограде 29 апреля, в Беларуси никто не запрещает использование георгиевских ленточек. При этом он подчеркнул, что не видит «ничего плохого в том», что кто-то использует этот символ Победы, а кто-то символику акции «Беларусь помнит».
«Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь», — сказал тогда Лукашенко.