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Лукашенко о георгиевских ленточках: мы не носим свастику, как на Украине

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Акцию «Беларусь помнит», которая похожа на российский «Бессмертный полк», проводят в республике, никто не запрещает использование георгиевских ленточек, сообщил президент страны Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в пятницу.

Источник: Sputnik.by

После переговоров с президентом России в Волгограде белорусский лидер снова решил высказаться на данную тему.

Хотите с ленточками (георгиевскими — Sputnik) — пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими — Sputnik) — пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как на Украине.

цитирует Лукашенко БелТА

По его словам, акция «Беларусь помнит», которую проводят 9 мая в республике по инициативе молодежи, фактически то же самое, что и российский «Бессмертный полк».

То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет — дело каждого.

подчеркнул глава государства

Как заявлял ранее Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Волгограде 29 апреля, в Беларуси никто не запрещает использование георгиевских ленточек. При этом он подчеркнул, что не видит «ничего плохого в том», что кто-то использует этот символ Победы, а кто-то символику акции «Беларусь помнит».

«Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь», — сказал тогда Лукашенко.