Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

«Пакистан очень ясно выразил свое намерение провести прозрачное, беспристрастное расследование по этому вопросу. Это может быть на любом международном форуме, на любом заслуживающем доверия форуме», — сказал агентству Тарар.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов индийский премьер Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что индийские вооруженные силы имеют «полную оперативную свободу» в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди Тарар объявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24−36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.