Власти США решили лишить Гарвард безналогового статуса

В соцсети Truth Social господин Трамп написал, что деятельность университета заслуживает такой меры. Речь идет об акциях в поддержку Палестины, которые проводятся в институте с начала палестино-израильского конфликта. Дональд Трамп называл эти мероприятия антисемитскими и «угрожающими демократии».