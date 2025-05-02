Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.