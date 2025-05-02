Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — указывается в документе.
Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН.
«Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия», — говорится в проекте.
Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.
Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.
В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.
Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки «антиамериканских настроений» и «предвзятости в отношении Израиля».