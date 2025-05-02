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Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

Трамп предложил сократить большинство обязательных взносов США в структуры ООН.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — указывается в документе.

Кроме того, американский лидер предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН.

«Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия», — говорится в проекте.

Там отмечается, что США исторически оплачивали непропорционально большую часть международных миротворческих расходов, но эта практика больше не соответствует интересам страны.

Сумма сокращения составит 1,614 миллиарда долларов, уточняется в пояснительной записке.

В начале февраля Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. До этого глава Белого дома распорядился о выходе страны из ВОЗ, поскольку, по мнению американской администрации, эта структура недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтона слишком больших средств.

Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки «антиамериканских настроений» и «предвзятости в отношении Израиля».